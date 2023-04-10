Нижегородская область заняла девятое место по количеству заявок на участие в конкурсе "Лидеры России" Общество

Нижегородская область заняла девятое место по количеству заявок на участие в конкурсе "Лидеры России". Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, всего на конкурс уже поступило более 40 тысяч заявок из всех регионов России и 61 государства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что "Лидеры России" это не только возможность для собственного роста, но и возможность изменить к лучшему свой регион и страну в целом.

Как рассказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", и.о. ректора Президентской Академии Алексей Комиссаров, больше всего (12%) заявок поступило от управленцев из сферы промышленности. Затем идут руководители из сферы образования (8%), по 7% от общего числа заявок поступило от представителей отрасли строительства и архитектуры, информационные технологий, телекоммуникации и связи.

Ранее сообщалось, что за время проведения конкурса более 400 участников были трудоустроены на различные должности в органы государственной власти.

Напомним, в 2022 году в конкурсе "Лидеры России" победили три представителя Нижегородской области.