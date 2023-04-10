Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2023 14:02  [17] Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдёт 14 и 15 апреля на четырёх площадках Нижегородской области
13 апреля 2023 13:53  [35] Число обращений от нижегородцев на портал "Госуслуги. Решаем вместе" в 2023 году выросло на 4,7%
13 апреля 2023 13:33  [65] Проект "Ректор в школе" запустили в нижегородской "Школе 800"
13 апреля 2023 13:05  [83] Масштабную свалку неизвестного происхождения обнаружили в Сормовском районе Нижнего Новгорода
13 апреля 2023 12:52  [106] Движение общественного транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода 16 апреля
13 апреля 2023 12:36  [110] Нижегородская область заняла девятое место по количеству заявок на участие в конкурсе "Лидеры России"
13 апреля 2023 12:20  [116] Закон о возмездной опеке над людьми с ментальными нарушениями может быть принят в Нижегородской области
13 апреля 2023 12:14  [99] Жители Нижегородской области в 2023 году получили уже около 700 тысяч услуг на базе МФЦ
13 апреля 2023 12:03  [136] Более 130 человек в Нижегородской области обратились к медикам с укусами клещей
13 апреля 2023 11:58  [146] Электроподстанцию начали возводить на стройплощадке метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде
Общество

Проект "Ректор в школе" запустили в нижегородской "Школе 800"

13 апреля 2023 13:33  [65] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В образовательном центре "Школа 800" стартовал проект "Ректор в школе", в ходе которого ученики смогут познакомиться с возможностями обучения в нижегородских вузах.

Первым партнёром проекта стал НГТУ им. Алексеева. Ректор и преподаватели вуза провели различные тематические уроки для учащихся среднего звена.

Так, пятиклассники ознакомились с энергетикой и технологиями будущего, а ученики шестых классов изучали устройство вездеходов и луноходов и новейшие биотехнологии.

Учащиеся 7-х и 8-х классов, углубленно занимающиеся физикой, представили ректору НГТУ Сергею Дмитриеву проект "Альтернативные источники энергии". Так, вместе с учителем школьники на протяжении месяца изучали и анализировали различные источники энергии. В итоге ребята подготовили предложение по установке солнечных батарей на крыше "Школы 800" для экономии электроэнергии.

Сергей Дмитриев подчеркнул, что проект "Ректор в школе" является лидерским, а такие мероприятия могут стать для ребят шагом в будущую профессию.

"Когда преподаватели вуза приходят в школу, можно одновременно решить две задачи: показать учителям, как можно разнообразить уроки по физике, химии и другим предметам, а также укрепить в школьниках интерес к науке. По сути, мы уже начинаем готовить для себя будущих абитуриентов", – сказал он.

Ректор НГТУ добавил, что нужно планомерно развивать способности, которые есть у детей, чтобы они не останавливались заниматься наукой и могли себя реализовать.

"Задатки у них очень хорошие, мы с коллегами впечатлены их проектом и активностью всех классов на уроках", – поделился впечатлениями ректор.

Директор АНОО "Школа 800" Марк Сартан добавил, что проект "Ректор в школе" призван помочь детям осознанно выбрать направление для получения высшего образования.

"За время обучения мы должны развернуть перед детьми всю панораму возможностей, чтобы каждый из учеников мог найти то, что привлекает именно его. Поэтому проведение таких мероприятий с участием ректоров вузов станет в "Школе 800" традицией", – заявил он он.

Напомним, первый корпус "Школы 800" торжественно открылся в Нижнем Новгороде 22 февраля. Образовательный процесс здесь стартовал 27 февраля.

Ранее сообщалось, что нижегородская "Школа 800" займётся международной деятельностью. Потенциальными партнёрами могут стать большие образовательные учреждения из Армении, Китая и Республики Сербской.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Образование Школа 800
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph