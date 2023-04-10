Проект "Ректор в школе" запустили в нижегородской "Школе 800" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В образовательном центре "Школа 800" стартовал проект "Ректор в школе", в ходе которого ученики смогут познакомиться с возможностями обучения в нижегородских вузах.

Первым партнёром проекта стал НГТУ им. Алексеева. Ректор и преподаватели вуза провели различные тематические уроки для учащихся среднего звена.

Так, пятиклассники ознакомились с энергетикой и технологиями будущего, а ученики шестых классов изучали устройство вездеходов и луноходов и новейшие биотехнологии.

Учащиеся 7-х и 8-х классов, углубленно занимающиеся физикой, представили ректору НГТУ Сергею Дмитриеву проект "Альтернативные источники энергии". Так, вместе с учителем школьники на протяжении месяца изучали и анализировали различные источники энергии. В итоге ребята подготовили предложение по установке солнечных батарей на крыше "Школы 800" для экономии электроэнергии.

Сергей Дмитриев подчеркнул, что проект "Ректор в школе" является лидерским, а такие мероприятия могут стать для ребят шагом в будущую профессию.

"Когда преподаватели вуза приходят в школу, можно одновременно решить две задачи: показать учителям, как можно разнообразить уроки по физике, химии и другим предметам, а также укрепить в школьниках интерес к науке. По сути, мы уже начинаем готовить для себя будущих абитуриентов", – сказал он.

Ректор НГТУ добавил, что нужно планомерно развивать способности, которые есть у детей, чтобы они не останавливались заниматься наукой и могли себя реализовать.

"Задатки у них очень хорошие, мы с коллегами впечатлены их проектом и активностью всех классов на уроках", – поделился впечатлениями ректор.

Директор АНОО "Школа 800" Марк Сартан добавил, что проект "Ректор в школе" призван помочь детям осознанно выбрать направление для получения высшего образования.

"За время обучения мы должны развернуть перед детьми всю панораму возможностей, чтобы каждый из учеников мог найти то, что привлекает именно его. Поэтому проведение таких мероприятий с участием ректоров вузов станет в "Школе 800" традицией", – заявил он он.

Напомним, первый корпус "Школы 800" торжественно открылся в Нижнем Новгороде 22 февраля. Образовательный процесс здесь стартовал 27 февраля.

Ранее сообщалось, что нижегородская "Школа 800" займётся международной деятельностью. Потенциальными партнёрами могут стать большие образовательные учреждения из Армении, Китая и Республики Сербской.