ФСБ с начала 2022 года зафиксировала более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России Общество

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Специалисты ФСБ РФ с начала 2022 года зафиксировали более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Их предотвратили, избежав негативных последствий. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Согласно информации, хакеры устроили с Украины тысячи кибератак на критическую инфраструктуру России. В частности, автором большинства из них стала украинская хакерская группировка IT Army of Ukraine.

Но в ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России.

В частности, сообщили в ФСБ, кибератаки организовали при непосредственном участии объединённого командования Пентагона, международных и национальных группировок, а именно Anonymous, Silence, американской Ghost Clan, турецкой RedHack, грузинской GNG, польской Squad 303 и других.

Так, например, хакеры устроили взлом радио и телеканалов, пустив фейковое сообщение о воздушной тревоге.

Ранее российские хакеры из группировки Killnet взломали сайт Федерального бюро расследований США, а затем и сайт авиабазы Рамштайн - опорного пункта ВВС США и одной из баз НАТО на территории Германии.