Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2023 17:02  [34] Первые в 2023 году общественные пространства начали благоустраивать в Нижнем Новгороде
13 апреля 2023 16:40  [73] Энергетики "Т Плюс" провели уроки энергобезопасности и энергосбережения в двух школах Дзержинска
13 апреля 2023 16:33  [89] Трое нижегородцев удостоены государственных наград за заслуги в здравоохранении и спорте
13 апреля 2023 16:25  [107] Штаб Захара Прилепина представил в Нижнем Новгороде проект культурного центра "Традиция"
13 апреля 2023 16:17  [137] Павел Сергеев назначен руководителем УФПС по Нижегородской области
13 апреля 2023 15:29  [153] ФСБ с начала 2022 года зафиксировала более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России
13 апреля 2023 14:48  [131] Глава Советского района Александр Иванов поручил ДУКу привести в порядок территории около МКД
13 апреля 2023 14:28  [117] Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны тонкинцам восстановят к 9 Мая
13 апреля 2023 14:13  [151] Сергей Морозов встретился с дольщиками ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде
13 апреля 2023 14:02  [137] Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдёт 14 и 15 апреля на четырёх площадках Нижегородской области
Общество

ФСБ с начала 2022 года зафиксировала более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России

13 апреля 2023 15:29  [153] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Специалисты ФСБ РФ с начала 2022 года зафиксировали более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Их предотвратили, избежав негативных последствий. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Согласно информации, хакеры устроили с Украины тысячи кибератак на критическую инфраструктуру России. В частности, автором большинства из них стала украинская хакерская группировка IT Army of Ukraine.

Но в ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России.

В частности, сообщили в ФСБ, кибератаки организовали при непосредственном участии объединённого командования Пентагона, международных и национальных группировок, а именно Anonymous, Silence, американской Ghost Clan, турецкой RedHack, грузинской GNG, польской Squad 303 и других.

Так, например, хакеры устроили взлом радио и телеканалов, пустив фейковое сообщение о воздушной тревоге.

Ранее российские хакеры из группировки Killnet взломали сайт Федерального бюро расследований США, а затем и сайт авиабазы Рамштайн - опорного пункта ВВС США и одной из баз НАТО на территории Германии.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет Технологии ФСБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph