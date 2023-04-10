Ольга Балакина: "Запрет продажи вейпов повысит качество жизни будущих поколений" Общество

Ольга Балакина

Госдума РФ приняла закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ ужесточает оборот всех устройств - даже тех, которые не содержат никотин.

По словам председателя постоянной комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по местному самоуправлению Ольги Балакиной, данный закон направлен на защиту детей.

"Принятый на федеральном уровне закон об ужесточении правил оборота вейпов направлен на защиту наших детей, ведь эти электронные сигареты опасны для здоровья", - подчеркнула депутат.

"Большинство смесей, как и табачные изделия, содержат никотин, который крайне отрицательно сказывается на умственной и физической активности ребёнка. От токсичных паров вейпов страдают органы дыхания, снижаются интеллектуальные способности подростков. В этой связи считаю, что законодательная инициатива имеет большое социальное значение и позволит сохранить здоровье наших детей, повысить качество жизни будущих поколений", - высказала свою позицию Ольга Балакина.

"Немаловажно и то, что документом также вводятся ограничения и для совершеннолетних граждан. Теперь продажа вейпов будет разрешена только в стационарных магазинах, эту никотиновую продукцию нельзя будет купить в интернете. Также под запрет попадает реклама вейпов.

Кстати, председатель Госдумы Вячеслав Володин уже анонсировал, что вскоре будет инициировано внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы, чтобы свести оборот этой продукции к минимуму. Это лишний раз подтверждает серьёзность намерений государства в сохранении здоровья молодёжи", - резюмировала представитель Гордумы.

Напомним, депутаты комитета по развитию гражданского общества Госдумы РФ предложили внести в законопроект о регулировании табачного рынка поправку о полном запрете вейпов.

"Это реальный бич. Их находят в туалетах, раздевалках. Практически каждый школьник пробовал, потому что это сейчас модно. Та самая мода, с которой надо бороться", - прокомментировала инициативу глава комитета Ольга Тимофеева.