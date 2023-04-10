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Общество

Туроператоры из российских и зарубежных регионов посетили рекламно-информационный тур по Нижнему Новгороду

13 апреля 2023 17:49  [70] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Туроператоры из российских и зарубежных регионов посетили рекламно-информационный тур по Нижнему Новгороду. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей мэрии.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие 35 представителей туристических компаний из Москвы, Нижнего Новгорода, Калининграда, Самары, Саранска, Казани, Сухума и Минска.

Директор департамента Александр Симагин отметил, что информационный тур поможет создать новые туристические связи, расширить деловое сотрудничество и развить взаимный туробмен между городами.

Участникам была представлена презентация о развитии туристического потенциала и событийных мероприятиях Нижнего Новгорода, о новых туристических маршрутах и направлениях. Вечер первого дня представители туркомпаний посетили иммерсивный спектакль "Небронзовый Горький" в музее-квартире М. Горького.

Также гости города посетили галерею "Юрковка", Усадьбу Рукавишниковых, в Нижегородский кремль и Стрелку, вместе с городовым прогулялись по улице Рождественской.

В туристско-информационном центре на Нижне-Волжской набережной прошло подписание соглашения о сотрудничестве в области туризма между МАУ "Управление по туризму Нижнего Новгорода" и МУП администрации города Сухум "Арго-Инвест".

Во второй день тура гостям представили программы нижегородских туроператоров, продемонстрировали возможности гостиничного и ресторанного сектора. Участники посетили парк "Швейцария", Большую Покровскую улицу, посмотрели модный показ и продегустировали местные деликатесы в модном доме Parle.

Ранее министерство туризма Нижегородской области подвело итоги развития туристической индустрии за пять лет.

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Теги:
Туризм
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