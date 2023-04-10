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Туроператоры из российских и зарубежных регионов посетили рекламно-информационный тур по Нижнему Новгороду. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей мэрии.
Согласно информации, в мероприятии приняли участие 35 представителей туристических компаний из Москвы, Нижнего Новгорода, Калининграда, Самары, Саранска, Казани, Сухума и Минска.
Директор департамента Александр Симагин отметил, что информационный тур поможет создать новые туристические связи, расширить деловое сотрудничество и развить взаимный туробмен между городами.
Участникам была представлена презентация о развитии туристического потенциала и событийных мероприятиях Нижнего Новгорода, о новых туристических маршрутах и направлениях. Вечер первого дня представители туркомпаний посетили иммерсивный спектакль "Небронзовый Горький" в музее-квартире М. Горького.
Также гости города посетили галерею "Юрковка", Усадьбу Рукавишниковых, в Нижегородский кремль и Стрелку, вместе с городовым прогулялись по улице Рождественской.
В туристско-информационном центре на Нижне-Волжской набережной прошло подписание соглашения о сотрудничестве в области туризма между МАУ "Управление по туризму Нижнего Новгорода" и МУП администрации города Сухум "Арго-Инвест".
Во второй день тура гостям представили программы нижегородских туроператоров, продемонстрировали возможности гостиничного и ресторанного сектора. Участники посетили парк "Швейцария", Большую Покровскую улицу, посмотрели модный показ и продегустировали местные деликатесы в модном доме Parle.
Ранее министерство туризма Нижегородской области подвело итоги развития туристической индустрии за пять лет.
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