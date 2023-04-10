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Суд приговорил замглавы администрации Чкаловска к году принудительных работ

14 апреля 2023 13:16  [82] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил замглавы администрации Чкаловска к году принудительных работ. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, в феврале на подрядчика благоустройства пристани в Чкаловске было заведено уголовное дело о мошенничестве.

Также на замглавы Чкаловска было заведено уголовное дело о превышении полномочий при благоустройстве.

Как установило следствие, подсудимый, зная, что часть работ по благоустройству пристани еще не выполнена, подписал акт об их полной выполнении. Таким образом, подрядчик необоснованно получил более 17,8 млн рублей.

Замглавы администрацию признал свою вину в полном объеме. Ему назначено наказание в виде 1 года принудительных работ. 

Ранее сообщалось, что эс-глава Богородского района Александр Сочнев приговорен к условному сроку за превышение полномочий.

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Теги:
Превышение полномочий Суд Чкаловск
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