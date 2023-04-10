ЦРТС выявил антисанитарные условия в шести маршрутках Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Центр развития транспортных систем выявил антисанитарные условия в шести маршрутках Нижнего Новгорода. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, за прошедшую неделю мониторинговые группы выявили нарушения санитарного состояния автобусов на маршрутах Т-31, Т-34, Т-57, Т-59, Т-76, Т-82.

Перевозчиков ООО "Максимус", ООО "Елена", ООО "Автолигатранс-НН", и группу компаний Мещерякова обязали привести автобусы в порядок.

Ранее ЦРТС назвал самые популярные автобусы Нижнего Новгорода в I квартале 2023 года.

Также напомним, что до конца апреля будет опубликовано расписание всех частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде.