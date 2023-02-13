ЦРТС назвал самые популярные автобусы Нижнего Новгорода в I квартале 2023 года

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Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала об автобусных маршрутах, пользовавшихся наибольшей популярностью у жителей Нижнего Новгорода в I квартале 2023 года.
Так, по данным "Ситикард", самыми популярными маршрутом стал А-90. Среди муниципальных автобусов также был востребован А-48.
Среди частных автобусов наиболее востребованными оказались маршруты Т-45, Т-81, Т-67 и Т-87.
Популярность определялась по количеству оплаченных поездок в этих автобусах.
Напомним, в январе самыми востребованными автобусами "Нижегородпассажиравтотранс" стали маршруты А-4, А-26, А-43, А-40, А-48, А-71, А-72 и А-90.
Среди частных маршрутов самым популярным в первом месяце 2023 года стал автобус Т-97.В феврале самым популярным муниципальным автобусом Нижнего Новгорода стал маршрут А-90. Самым популярным частным маршрутом назвали Т-45.
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