ЦРТС назвал самые популярные автобусы Нижнего Новгорода в I квартале 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала об автобусных маршрутах, пользовавшихся наибольшей популярностью у жителей Нижнего Новгорода в I квартале 2023 года.

Так, по данным "Ситикард", самыми популярными маршрутом стал А-90. Среди муниципальных автобусов также был востребован А-48.

Среди частных автобусов наиболее востребованными оказались маршруты Т-45, Т-81, Т-67 и Т-87.

Популярность определялась по количеству оплаченных поездок в этих автобусах.

Напомним, в январе самыми востребованными автобусами "Нижегородпассажиравтотранс" стали маршруты А-4, А-26, А-43, А-40, А-48, А-71, А-72 и А-90.

Среди частных маршрутов самым популярным в первом месяце 2023 года стал автобус Т-97.