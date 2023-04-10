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Гребешковский откос в Нижнем Новгороде благоустроят в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщили глава города Юрий Шалабаев во время прямого эфира в соцсетях.
Напомним, благоустроить Гребешковский откос планировалось еще в 2022 году.
Как рассказал Юрий Шалабаев, администрация города уже провела подготовительные работы. Так, была разработана концепция благоустройства, отремонтирована дорога, ведущая к улице.
Сам Гребешковский откос будет благоустроен в рамках концессионного соглашения, которое уже заключено министерством имущества Нижегородской области.
"Сначала планировали провести благоустройство за счет городских или областных средств, но сочли, что более эффективным его будет провести в рамках концессионного соглашения, что приведет к экономии бюджетных средств", - подчеркнул Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что парк Кулибина в Нижнем Новгороде будет благоустроен за 123,3 млн рублей.
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