Нелегальную заправку закрыли в Нижнем Новгороде после обращения Юрия Станкевича в СК

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Нелегальную заправку закрыли в Нижнем Новгороде после обращения депутата фракции "Единой России" в Госдуме Юрия Станкевича в Следственный комитет. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.
Согласно информации, 1 февраля 2023 года мужчина арендовал гараж, на улице Лесной, в котором хранил и продавал около 2,5 тонн топлива.
Опасный объект был закрыт после проведения проверки, бензин вывезен. В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело по статье 238 ч. 1 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Юрий Станкевич отметил, что от нижегородцев продолжают поступать сообщения об аналогичных случаях незаконной торговли.
"Вся информация для проверки и принятия процессуальных решений передается в правоохранительные органы. При нарастании рецидивов, угрожающих жизни и здоровью граждан, выйдем с инициативой об ужесточении уголовной ответственности", - написал депутат.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру по факту строительства коттеджа в зоне ОКН в Городце.
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