Нелегальную заправку закрыли в Нижнем Новгороде после обращения Юрия Станкевича в СК Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нелегальную заправку закрыли в Нижнем Новгороде после обращения депутата фракции "Единой России" в Госдуме Юрия Станкевича в Следственный комитет. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации, 1 февраля 2023 года мужчина арендовал гараж, на улице Лесной, в котором хранил и продавал около 2,5 тонн топлива.

Опасный объект был закрыт после проведения проверки, бензин вывезен. В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело по статье 238 ч. 1 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Юрий Станкевич отметил, что от нижегородцев продолжают поступать сообщения об аналогичных случаях незаконной торговли.

"Вся информация для проверки и принятия процессуальных решений передается в правоохранительные органы. При нарастании рецидивов, угрожающих жизни и здоровью граждан, выйдем с инициативой об ужесточении уголовной ответственности", - написал депутат.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру по факту строительства коттеджа в зоне ОКН в Городце.