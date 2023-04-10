Несколько нежилых домов и 2 га сухой травы сгорело в селе Бестужево под Арзамасом Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два гектара сухой растительности и несколько строений сгорели в Арзамасском районе 14 апреля. Об этом сообщили в в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в селе Бестужево поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:10.

Как уточнили в ведомстве, в одном из неэксплуатируемых строений возник пожар, затем загорелась трава вокруг него - и огонь переметнулся на соседние строения.

В результате пожаром уничтожен один садовый домик и четыре неэксплуатируемых строения общей площадью 240 кв.м. Кроме этого, огонь охватил 2 гектара сухой травы.

К тушению привлекались 28 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС - 15 человек и 4 машины.

Пожар был локализован в 17.02. Жертв и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Предварительной причиной происшествия названо неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

ранее сообщалось, что более 80 пожаров сухой травы зафиксировано в Нижегородской области после схода снега. Один из крупнейших - в Дивеевском районе: там пожар охватил территорию площадью 17 га.