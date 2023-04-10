Профилактические работы на монументе "Вечный огонь" в Нижегородском кремле проведут 17 апреля Общество

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Нижегородском кремле 17 апреля пройдут профилактические работы на монументе "Вечный огонь". Об этом предупредили в пресс-службе областного правительства.

Согласно информации, плановые регламентные работы будут проводиться с 9:00 до 13:00 специалистами ремонтно-эксплуатационной службы "Промгаз".

Напомним, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина природный газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, будет поставляться безвозмездно. Закон принят в 2022 году.