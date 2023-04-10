Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2023 11:05  [22] Прогулочные веранды отремонтируют в детсадах Сормовского района Нижнего Новгорода
17 апреля 2023 10:52  [43] Единый урок "Без срока давности" пройдёт в школах Нижегородской области 19 апреля
17 апреля 2023 10:24  [61] Профилактические работы на монументе "Вечный огонь" в Нижегородском кремле проведут 17 апреля
17 апреля 2023 09:28  [122] Свет и горячую воду частично отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 17 апреля
16 апреля 2023 14:11  [242] Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест пройдут 20 апреля в Балахне и Дзержинске
16 апреля 2023 13:16  [330] Участок улицы Ковалихинский овраг в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта до 2 августа
16 апреля 2023 11:51  [282] Фонтаны в нижегородском парке "Швейцария" планируется запустить 1 мая
16 апреля 2023 11:20  [248] Пасхальные богослужения в нижегородских храмах прошли без происшествий
16 апреля 2023 10:08  [288] Нижегородцы могут пожертвовать свои книги и учебники для жителей Харцызска
16 апреля 2023 09:45  [256] Олег Лавричев: "Воскресение Христово объединяет нас, вселяя веру в добро и справедливость"
Общество

Профилактические работы на монументе "Вечный огонь" в Нижегородском кремле проведут 17 апреля

17 апреля 2023 10:24  [61] Общество

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Нижегородском кремле 17 апреля пройдут профилактические работы на монументе "Вечный огонь". Об этом предупредили в пресс-службе областного правительства.

Согласно информации, плановые регламентные работы будут проводиться с 9:00 до 13:00 специалистами ремонтно-эксплуатационной службы "Промгаз".

Напомним, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина природный газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, будет поставляться безвозмездно. Закон принят в 2022 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
9 мая Газоснабжение Кремль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph