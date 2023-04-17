Нижегородский производитель бытовой и строительной химии будет работать по принципу бережливых технологий Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Ивитек" из Нижнего Новгорода присоединилось к участию в нацпроекте "Производительность труда". Согласно информации, предприятие выпускает растворители, грунтовки и моющие средства. Внедрять бережливые технологии в работу компании будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

По словам главы регионального Минпрома Максима Черкасова, Нижегородская область входит в тройку лидеров по количеству предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда": на сегодняшний день к нему присоединились уже 213 компаний из самых разных сфер.

Подробные консультации по участию в нацпроекте можно получить в центре "Мой бизнес" и по бесплатному телефону горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (ежедневно с 9:00 до 18:00).

Напомним, две компании из Нижегородской области признаны лучшими 2022 году по реализации нацпроекта "Производительность труда": ООО "Интеравтоцентр", которое специализируется на переоборудовании коммерческих автомобилей, а также производитель технологических материалов ООО "Велам-Рус".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область попала в группу регионов-лидеров по реализации нацпроекта "Производительность труда" в 2022 году, а нижегородский центр компетенций вошёл в топ-5 по стране. По итогам прошлого года нацпроект в регионе выполнен на 100%.

СПРАВКА:

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний без дополнительных затрат. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства.

Нацпроект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.