Нижегородский "Водоканал" ведет работы на улицах, включенных в проект БКД на 2023 год Общество

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

Нижегородский водоканал начал работы по капитальному ремонту и перекладке сетей под объектами улично-дорожной сети, вошедшими в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В план включены участки водопроводных сетей диаметром от 110 до 225 мм на улицах Движенцев, Голубева, Верхне-Печерская и Козицкого. На данных участках будут проложены новые трубы из полимерного материала, не подверженного коррозии. Их использование позволит во много раз увеличить срок безаварийной службы водопроводных сетей.

"По ряду объектов сейчас ведутся подготовительные работы: проводятся раскопки, выставляются ограждения. Важная задача при перекладке – это минимизировать неудобство для жителей и проводить работы по возможности без отключения холодной воды или с непродолжительными отключениями. Поэтому подготовительный этап включает в себя также и прокладку временного водопровода. Это позволит на время проведения основного этапа работ обеспечить жителей ближайших домов и находящиеся в них организации водой", – отметил начальник управления водоснабжения АО "Нижегородский водоканал" Алексей Доронин.

Работы по нацпроектам "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Формирование комфортной городской среды" в числе приоритетных для Нижегородского водоканала. График перекладки сетей водоснабжения и водоотведения утверждается в начале года с учетом предоставленного администрацией Нижнего Новгорода плана капитального ремонта дорог. Согласование действий администрации и водоканала позволяют привести в порядок коммуникации до укладки нового асфальтового покрытия и проведения благоустройства. Перекладки планируется закончить до начала работ по нацпроектам на данных улицах.