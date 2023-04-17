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Культура и отдых

Фестиваль колокольного искусства пройдёт в Нижегородском кремле с 17 по 23 апреля

17 апреля 2023 16:59  [46] Культура и отдых

Фото: Александр Чурбанов, с сайта nne.ru

На Пасхальной неделе - Светлой седмице - с 17 по 23 апреля на территории нижегородского кремля состоится фестиваль колокольного искусства "Благовест". В нём примут участие звонари храмов Нижегородской епархии, а также профессиональные звонари и руководители школ колокольного звона из Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Нижегородской митрополии.

Так, до 22 апреля ежедневно с 12:00 до 13:00 будут проходить звон-концерты на всех колокольнях и звонницах кремля и окружающих его храмов.

Кроме того, в эти дни с 17:00 до 18:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классах колокольного звона на Спасской колокольне нижегородского кремля.

В субботу, 22 апреля на площадке Манежа в кремле состоится лекция звонаря Дивеевского монастыря Андрея Антипова "Особенности уставных звонов Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря". Мероприятие начнётся в 13:15, конференц-зале Манежа (2 этаж, северный вход НГХМ).

В 14:00 все желающие могут посетить лекцию-концерт духовной музыки суздальского ансамбля "Лучина" в сопровождении Александра Леонова — гусляра, звонаря Спасо-Евфимиева монастыря.

В воскресенье, 23 апреля в 12:00 пройдёт торжественное закрытие фестиваля. В этот день запланированы заключительные мастер-классы для учащихся школ колокольного звона, а затем - гала-концерт колокольного звона владимирских, суздальских и нижегородских мастеров.

Напомним, что 21 апреля в кафедральном соборе Александра Невского состоится традиционный Пасхальный хоровой собор, в котором примут участие взрослые и детские коллективы из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Оренбурга, Липецка, Ярославля, Иванова. Они исполнят духовную классику.

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Теги:
Кремль Пасха Фестиваль
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