Безработных нижегородцев обучат новым компетенциям в Мининском университете

Фото: Мининский университет
Мининский университет Нижнего Новгорода в рамках нацпроекта "Демография" открывает учебный курс для безработных жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Согласно информации, обучение по наиболее востребованным профессиям будет бесплатным. Как подчеркнул ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, вуз поможет нижегородцам овладеть необходимыми компетенциями для последующего трудоустройства в регионе.
Среди профессий, по которым будет проводиться обучение, значатся педагог допобразования, сварщик, оператор котельной. Профессиональная переподготовка будет осуществляться в сетевом партнерстве с Нижегородским индустриальным колледжем на базе Академии ЖКХ Мининского университета.
Кроме того, из-за нехватки в регионе педагогических кадров НГПУ прорабатывает вопрос переподготовки по психолого-педагогическим профессиям, например, выпускников классических и политехнических вузов.
Направление на переподготовку безработным нижегородцам выдают Центры занятости населения по месту жительства, там же можно проконсультироваться со специалистами.
Ранее сообщалось, что Мининский университет будет сотрудничать с вузами из Индии.
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