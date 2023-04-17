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Общество

Безработных нижегородцев обучат новым компетенциям в Мининском университете

17 апреля 2023 17:12  [34] Общество
Фото: Мининский университет

Фото: Мининский университет

Мининский университет Нижнего Новгорода в рамках нацпроекта "Демография" открывает учебный курс для безработных жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, обучение по наиболее востребованным профессиям будет бесплатным. Как подчеркнул ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, вуз поможет нижегородцам овладеть необходимыми компетенциями для последующего трудоустройства в регионе.

Среди профессий, по которым будет проводиться обучение, значатся педагог допобразования, сварщик, оператор котельной. Профессиональная переподготовка будет осуществляться в сетевом партнерстве с Нижегородским индустриальным колледжем на базе Академии ЖКХ Мининского университета.

Кроме того, из-за нехватки в регионе педагогических кадров НГПУ прорабатывает вопрос переподготовки по психолого-педагогическим профессиям, например, выпускников классических и политехнических вузов. 

Направление на переподготовку безработным нижегородцам выдают Центры занятости населения по месту жительства, там же можно проконсультироваться со специалистами. 

Ранее сообщалось, что Мининский университет будет сотрудничать с вузами из Индии.

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Теги:
НГПУ Трудоустройство
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