Безработных нижегородцев обучат новым компетенциям в Мининском университете Общество

Фото: Мининский университет

Мининский университет Нижнего Новгорода в рамках нацпроекта "Демография" открывает учебный курс для безработных жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, обучение по наиболее востребованным профессиям будет бесплатным. Как подчеркнул ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, вуз поможет нижегородцам овладеть необходимыми компетенциями для последующего трудоустройства в регионе.

Среди профессий, по которым будет проводиться обучение, значатся педагог допобразования, сварщик, оператор котельной. Профессиональная переподготовка будет осуществляться в сетевом партнерстве с Нижегородским индустриальным колледжем на базе Академии ЖКХ Мининского университета.

Кроме того, из-за нехватки в регионе педагогических кадров НГПУ прорабатывает вопрос переподготовки по психолого-педагогическим профессиям, например, выпускников классических и политехнических вузов.

Направление на переподготовку безработным нижегородцам выдают Центры занятости населения по месту жительства, там же можно проконсультироваться со специалистами.

Ранее сообщалось, что Мининский университет будет сотрудничать с вузами из Индии.