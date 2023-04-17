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Общество

Более 9,5 тысячи действующих объектов торговли насчитывается в Нижнем Новгороде

18 апреля 2023 09:58  [1] Общество

В Гордуме Нижнего Новгорода 17 апреля прошло заседание постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству под председательством Сергея Пляскина. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

В ходе заседания депутаты обсудили состояние потребительского рынка Нижнего Новгорода за 2022 год и перспективы развития в текущем году.

Замдиректора департамента развития предпринимательства и инвестиций Вадим Власов рассказал, что в Нижнем Новгороде в прошлом году было дополнительно открыто 29 стационарных предприятий розничной торговли, 35 предприятий общественного питания и 26 предприятий бытового обслуживания.

Теперь в городе насчитывается 9 584 действующих объекта торговли. Основная их часть – 4 093 - это стационарные предприятия розничной торговли.

Также в городе насчитывается 2 243 объекта нестационарной торговой сети, 1 784 предприятия бытового обслуживания населения, 1 453 предприятия общественного питания, 3 розничных рынка и 8 универсальных ярмарок.

В текущем году планируется продолжить развитие системы малых форматов торговли – мобильной и нестационарной, а также рынков и ярмарок, несетевых магазинов.

Напомним,  депутаты Гордумы предложили увеличить количество мест в схеме размещения НТО в Нижнем Новгороде.

Напомним, что действие договоров на размещение нестационарных торговых объектов в Нижнем Новгороде продлено до 31 декабря 2029 года.

Также в городе был упрощен процесс установки летних веранд в кафе.

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Теги:
Гордума Предприниматели Торговля
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