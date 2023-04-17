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Общество

Минцифры сообщило, что оснований для рассылки электронных повесток через "Госуслуги" нет

18 апреля 2023 10:16  [182] Общество

В законе о цифровизации воинского учёта нет пункта о том, что электронные повестки будут направляться через "Госуслуги". Поэтому оснований для рассылки повесток через этот сервис сейчас нет. Соответствующее заявление сделали в Минцифры РФ, сообщает телеканал "360".

"Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят", — цитирует телеканал пресс-службу ведомства.

В министерстве подчеркнули, что закон предусматривает использование портала "Госуслуги" лишь для рассылки оповещений о постановке на воинский учет, о наложении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к реестру повесток. Последний находится на стадии разработки.

Ранее vинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев ответил на вопросы, связанные с законом по цифровизации воинского учёта. Он подчеркнул, что новые поправки не связаны с планами по возобновлению мобилизации.

Напомним, что депутаты Госдумы предложили запретить выезд из страны со дня получения повестки в военкомат.

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Теги:
Армия Военные Минцифры
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