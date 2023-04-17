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Общество

Контроль за вывозом мусора после субботников предложили усилить в Нижнем Новгороде

19 апреля 2023 10:44  [60] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В Гордуме Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по экологии. Присутствующие депутаты обсудили подготовку города к весенне-летнему сезону.

5 апреля в Нижнем Новгороде официально стартовал месячник по благоустройству, но в связи с установившейся теплой погодой работы начались еще в конце марте. Они продлятся до 15 мая.

В департаменте благоустройства рассказали, что планируется очистить от мусора более 25 млн кв. м газонов, отремонтировать около 400 детских и спортивных площадок. Запланированы ремонт более 380 и оборудование 69 контейнерных площадок, замена 179 контейнеров, установка 294 новых урн, покраска ограждений и малых архитектурных форм.

В рамках месячника с территории города, включая кладбища и мемориальные комплексы, планируется вывезти более 110 тыс. кубометров мусора. в настоящее время заключены муниципальные контракты на ремонт и прочистку сетей ливневой канализации, а также на содержание 12 водоотводных каналов на территории Автозаводского, Ленинского и Канавинского районов.

Кроме того, дорожные службы города уже очищают прибордюрные полосы, газоны, дождеприемные колодцы и лотки, а также моют проезжие части и тротуары, ремонтируют и красят ограждения, урны и остановочные павильоны.

Директор департамента благоустройства Антон Максимов заявил, что в настоящее время проводится ежедневный мониторинг уборки территории города совместно с региональным Минэкологии.

Депутаты обратили внимание на то, что во время самостоятельной уборки придомовых территорий, которую проводят нижегородцы, рядом с контейнерными площадками скапливается мусор, да и контейнеры зачастую переполнены. В связи с этим поступило предложение усилить контроль за вывозом мусора в период проведения субботников.

Ранее сообщалось, что коммунальщики проверяют общественные пространства Нижнего Новгорода после зимы.

Напомним, в рамках месячника по благоустройству в 2022 году было собрано почти 111 тысяч кубометров мусора.

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Теги:
Благоустройство Гордума Городское хозяйство
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