Законопроект о дополнительных выплатах для нижегородских спортсменов рассмотрели и поддержали в ЗСНО Общество

Проект закона о дополнительных выплатах спортсменам региона в нижегородское Заксобрание внес губернатор Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, в ходе заседания комитета по соцвопросам депутаты рассмотрели и поддержали данный законопроект.

По словам министра спорта Нижегородской области Александра Кононова, право на выплату предполагается распространить также на спортсменов, принимавших участие от региона на ряде соревнований: летних и зимних играх Паралимпиады, а также Всероссийской спартакиаде.

Занявшим первое место предлагается выплатить 300 тыс. рублей, за второе и третье места - по 200 и 100 тыс. рублей соответственно.

Как отметила председатель комитета по социальным вопросам ЗСНО Наталья Смотракова, по итогам 2022 года данные награды получили 51 спортсмен и 34 тренера, представлявших регион на состязаниях. Она выразила мнение, что на плановом заседании регионального парламента депутаты также поддержат данный проект закона.

При этом в настоящее время право на такие выплаты имеют ведущие спортсмены региона - члены сборных команд России основного и резервного составов, являющиеся гражданами РФ, постоянно проживающие и зарегистрированные по месту жительства на территории области, завоевавшие после 1 июля 2008 года призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта.

Ранее сообщалось, что футбольную арену возведут рядом с ФОК "Мещерский" в Нижнем Новгороде.