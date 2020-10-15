Обвиняемому в убийстве 13-летней Маши Ложкаревой продлили арест на полгода Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский областной суд оставил еще на полгода подозреваемого в убийстве 13-летней Маши Ложкаревой. Об этом 28 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Обвиняемый 44-летний Дмитрий Синицын останется под стражей до 20 апреля 2021 года.

Напомним, что Маша пропала 1 августа 2018 года около 19:00, когда уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок Кстовского района. С тех пор поиски ребенка не прекращались как со стороны правоохрантелей, так и поисково-спасательных отрядов волонтеров.

Сразу после пропажи девочки следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства. Предполагая, что ребенок погиб, тело Маши искали в окрестных лесах, в водоёмах с помощью эхолота, на заброшенных объектах.

Между тем, поиски не привели к успеху. Тело так и не нашли, но удалось выйти на след подозреваемого в убийстве. Его задержали 18 июля 2019 года и заключили под стражу.

На допросах мужчина в убийстве так и не признался и отказался давать показания.

Следователи полагают, что Синицын вечером 1 августа 2018 года, увидев проезжающую на велосипеде вдоль трассы Машу Ложкареву, напал на нее и увел в безлюдное место, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Понимая, что девочка расскажет об этом полиции, он задушил ее и спрятал тело погибшей. Это место до сих пор не определено.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (ч. 5 ст. 132 УК РФ) и в убийстве малолетнего с целью сокрыть другое преступление (п.п. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

За совершенное мужчине грозит пожизненное наказание, причем у обвиняемого уже есть судимость за сходное преступление. Он освободился условно-досрочно за полтора месяца до пропажи Маши Лошкаревой.