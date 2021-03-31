Обвиняемый в убийстве Маши Ложкаревой получил 19 лет строгого режима Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Обвиняемого в убийстве 13-летней Маши Ложкаревой Дмитрия Синицина приговорили к 19 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

После этого мужчину ждет ограничение свободы на 1,5 года.

В отношении мужчины рассматривалось уголовное дело по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (ч. 5 ст. 132 УК РФ) и в убийстве малолетнего с целью сокрыть другое преступление (п.п. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Напомним, что Маша Ложкарева пропала 1 августа 2018 года. Вечером она уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок Кстовского района и не вернулась.

Сразу после пропажи девочки следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства. Тело Маши Ложкаревой искали в окрестных лесах, в водоёмах с помощью эхолота, на заброшенных объектах, но поиски не привели к успеху.

При этом правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого в убийстве. Им стал 44-летний Дмитрий Синицын, имеющий судимость за преступления сексуального характера. Он освободился условно-досрочно за полтора месяца до пропажи Маши. Его задержали 18 июля 2019 года и заключили под стражу. На допросах мужчина в убийстве не сознался.

По версии следствия, обвиняемый, увидев проезжающую на велосипеде вдоль трассы Машу Ложкареву, напал на нее и увел в безлюдное место, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Понимая, что девочка расскажет об этом полиции, он задушил ее и спрятал тело погибшей. Это место до сих пор не определено.