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Нижегородская область стала третьей в ПФО по объёму отгруженной продукции предприятиями обрабатывающей промышленности в 2022 году

19 апреля 2023 18:06  [38] Экономика

Нижегородская область по объёму отгруженной продукции предприятиями обрабатывающей промышленности в 2022 году заняла 10-е место среди регионов страны и 3-е место в Приволжском Федеральном округе.

Об этом на заседании комитета по экономике ЗСНО сообщил министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов.

В числе отраслей, давших большую часть отгрузки в обработке, - металлургия, металлообработка, автопром, химическая промышленность, радиоэлектроника, лесной комплекс и фармацевтика.

"Несмотря на все трудности, предприятия оперативно адаптировались к сложившимся условиям работы, а реализованные меры поддержки позволили стабилизировать ситуацию в промышленности. Справиться со сложными вызовами помогли и инструменты, предусмотренные нацпроектами "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", и те меры, которые были разработаны на федеральном и региональном уровне. Очень важно, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области рассматривали пакеты региональных мер, разработанные правительством, в предельно сжатые сроки", - отметил Максим Черкасов. 

Депутаты обсудили беспрецедентные меры финансовой поддержки промышленных предприятий региона. В первую очередь необходимо отметить, что в 2022 году более чем на 700 млн рублей был докапитализирован региональный фонд развития промышленности. Запустили 2 региональные программы для поддержки инвестиционных и импортозамещающих проектов. Так, в 2022 году региональным Фондом развития промышленности профинансирована 61 заявка на 924 млн рублей.

В форме субсидий - компенсирована часть затрат на приобретенное оборудование 50 предприятиям на общую сумму более 198 млн рублей; компенсирована часть затрат, связанных с авансовыми платежами по лизингу оборудования 18 предприятиям в сумме 22 млн рублей;

Но несмотря на все трудности, предприятия оперативно адаптировались к сложившимся условиям работы, а реализованные меры поддержки позволили стабилизировать ситуацию в промышленности. Профильным министерством продолжена работа по привлечению средств федерального бюджета на поддержку региональных предприятий. Всего, в рамках 25 программ Минпромторга России нижегородские предприятия получили более 23 млрд рублей.

Отдельно необходимо выделить программы льготного заемного финансирования Федерального Фонда развития промышленности. Предприятия региона ежегодно демонстрируют заинтересованность в данных инструментах и в ходе 2022 года, при консультационной поддержке регионального фонда развития промышленности предприятиям Нижегородской области одобрено финансирование в размере 12,1 млрд рублей.

Одним из ключевых направлений деятельности стала работа по переориентации экспорта по новым направлениям на рынки дружественных стран: страны ЕАЭС, БРИКС, средней Азии, Африки и ближнего Востока.

Активная поддержка на региональном уровне была оказана Центром экспорта Нижегородской области, при содействии которого было организованы 9 бизнес-миссий в дружественные страны. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" 2022 году Центром было поддержано 623 предприятия.

"Проблемы предприятий решались разными инструментами: это и подбор поставщиков по параллельному импорту; подбор отечественных производителей аналогов импортной продукции; локализация производства импортозамещающей продукции. Кроме того, была запущена цифровая платформа, которая представляет собой единое информационное пространство о технологических возможностях и свободных производственных мощностях предприятий. Особое внимание уделяется сотрудничеству с нашими ближайшими партнёрами, например, у региона тесные связи с Республикой Беларусь", - сообщил председатель комитета по экономике ЗСНО Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что газификация 25 крупных посёлков запланирована в Нижегородской области к 2025 году.

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Теги:
Законодательное собрание Промышленность
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