Превышения ПДК в Дзержинске после ликвидации пожара на складе не зафиксировано

Глава Дзержинска Иван Носков в своем Telegram-канале сообщил, что превышения предельно допустимых концентраций веществ после пожара в промзоне Дзержинска не выявлено.
"В настоящее время ветер дует по направлению от города в сторону реки Оки. На данный момент на месте пожара дыма практически нет", - написал глава города.
Напомним, что сильный пожар в промзоне Дзержинска тушили несколько часов и в итоге полностью ликвидировали к вечеру 19 апреля.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+