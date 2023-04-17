Превышения ПДК в Дзержинске после ликвидации пожара на складе не зафиксировано Происшествия

Глава Дзержинска Иван Носков в своем Telegram-канале сообщил, что превышения предельно допустимых концентраций веществ после пожара в промзоне Дзержинска не выявлено.

"В настоящее время ветер дует по направлению от города в сторону реки Оки. На данный момент на месте пожара дыма практически нет", - написал глава города.

Напомним, что сильный пожар в промзоне Дзержинска тушили несколько часов и в итоге полностью ликвидировали к вечеру 19 апреля.