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Общество

Праздничная иллюминация включится на телебашне Нижнего Новгорода 20 апреля в Национальный день донора

20 апреля 2023 12:42  [105] Общество
Фото: Нижегородский филиал РТРС

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Архитектурно-художественная подсветка на главной телебашне региона в Нижнем Новгороде появится 20 апреля по случаю Национального дня донора.

По информации, Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра, иллюминация будет работать с  20.00 до 21.00 и с 22.00 до 23.00.

Световое панно телебашни окрасится в красный цвет, а на медиаэкране будет транслироваться надпись: "20 апреля – Национальный день донора крови в России". Также на гранях высотной доминанты города появится огромное бьющееся сердце и графическое изображение пульса.

Национальный день донора крови ежегодно отмечается в России с 2007 года. 

Ранее сообщалось, что телебашня в Нижнем Новгороде начнет транслировать данные о погоде.

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Теги:
донор телебашня
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