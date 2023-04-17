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Политика

Делегация Гордумы Нижнего Новгорода посетила с официальным визитом Бухару

21 апреля 2023 14:40  [1] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода во главе со председателем Олегом Лавричевым вошли в состав бизнес-миссии регионального отделения "Деловой Россия" в Республику Узбекистан. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

В состав объединённой делегации также вошли около 50 бизнесменов из Нижнего Новгорода - промышленники, предприниматели, юристы, а также представители строительной сферы, организаций торговли, рестораторы. Возглавил бизнес-миссию уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

Делегация Думы провела рабочую встречу с хокимом (главой администрации - прим.ред.) Кенгаша народных депутатов города Бухары Жамолом Носировым. В мероприятии также приняли участие начальник отдела инвестиций и внешней торговли Мирзо Рахматов, член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Абера Хусейнова, гендиректор Фонда развития ИНТЦ "Квантовая долина" Татьяна Лобова, декан Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ Светлана Колобова.

В рамках встречи обсуждались перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Напомним, год назад Бухара и Нижний Новгород стали городами-побратимами.

Жамол Носиров отметил, что в рамках встречи с с мэром Юрием Шалабаевым, которая прошла в августе 2022 года, были достигнуты договор`нности о всесторонней поддержке инициатив, направленных на развитие торгово-экономических, инвестиционных, финансово-технических, транспортно-логистических, культурно-гуманитарных, образовательных и спортивных связей между двумя городами.

"Сегодняшняя встреча с вами также является примером нашей тёплой и искренней дружбы, тесного сотрудничества между городами-побратимами. Я был очень рад видеть вас в священной Бухаре. Конечно же, надеюсь, что наше сотрудничество продолжится ещё долгие годы. Я думаю, что мы ещё раз посетим Нижний Новгород в День города вместе с представителями разных сфер", - поделился хоким Бухары.

Олег Лавричев подчеркнул, что в условиях санкций очень важно развивать взаимополезные связи с ближайшими соседями, особенно с городами-побратимами.

"С нами в Бухаре – делегация малого и среднего бизнеса... Им важно всё увидеть своими глазами, расширить для себя горизонты понимания, горизонты возможностей, куда можно инвестировать свои средства, развивая таким образом наши деловые и экономические связи", - добавил спикер Гордумы Нижнего Новгорода.

Также нижегородская делегация посетила Бухарский государственный университет. На встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием культурных и деловых связей.

Олег Ларичев напомнил, что в Нижнем Новгороде учится много студентов из Узбекистана. В связи с этим было поддержано предложение организовать в Бухаре Центр тестирования русского языка, чтобы студенты, которые хотят учиться в России, могли проверить свои знания и получить подтверждающий документ.

"Иностранные студенты, получив образование в Нижнем Новгороде, вернутся к себе на Родину и будут поднимать культуру, науку, экономику. Это важный аспект побратимских связей", - добавил председатель Гордумы.

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