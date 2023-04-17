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Общество

Нижегородский ученый не исключил повторения полярного сияния над регионом до конца апреля

24 апреля 2023 11:57  [87] Общество

Полярное сияние, которое могли наблюдать нижегородцы в регионе в ночь на 24 апреля, может вновь повториться на этой неделе.

Как рассказал ученый Мининского университета, специалист физико-технологического факультета Алексей Киселев, причиной необычного для Нижегородской области природного явления стала сильная вспышка на Солнце, зафиксированная пару дней назад.

По словам ученого, полярное сияние в регионе произошло раньше, чем его ожидали. В связи с этим, прогнозирует Алексей Киселев, редкое явление природы возможно произойдет в нашей области еще раз - до конца текущей недели.

Как отметил эксперт, полярное сияние оказалось настолько ярким, что его можно было наблюдать даже из центральной части Нижнего Новгорода. Обычно такие явления видны только за городом, добавил ученый.

Ранее NASA заявило о риске столкновения Земли с крупным астероидом в 2046 году.

 

 

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Теги:
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