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Общество

"Воспитателем года" в Нижегородской области стала Татьяна Кащеева из Сарова

24 апреля 2023 13:44  [81] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области выбрали "Воспитателя года". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно информации, на конкурс рофессионального конкурса педагогического мастерства среди сотрудников детских садов поступило 59 заявок. До очного этапа дошли всего пять человек – воспитатели из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, Сосновского и Павловского муниципальных округов.

Финальные испытания были организованы на площадке Мининского университета в Нижнем Новгороде. Воспитатели представили свои разработки в виде мастер-классов и приняли участие в профессиональной дискуссии.

По условиям конкурса, участникам предстояло провести занятия с незнакомыми детьми.

"Это сложная задача – сделать так, чтобы дети их приняли, поняли, признали и пошли за ними. Это под силу только профессионалу высокого уровня", – отметила завкафедрой дошкольного образования НИРО Алла Чеменёва.

Победителем конкурса стала старший воспитатель детского сада №30 Сарова Татьяна Кащеева. Она представит нашу область область на федеральном этапе XIV Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России", который пройдёт осенью в Волгограде.

И.о. министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова подчеркнула, что победительница показала высокое мастерство, и будет защищать честь региона на уровне страны.

"При этом, замечу, что в нашей системе образования работает очень много талантливых педагогов, в том числе в дошкольных образовательных организациях, которые воспитывают детей и вкладывают в них свою душу и сердце", – добавила она.

Напомним, что "Учителем года Нижнего Новгорода" стала Мария Шахова из гимназии №13.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева учреждён грант "Молодой педагог". После конкурсного отбора средства получат 40 учителей и воспитателей.

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Теги:
Детсады Конкурсы Образование
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