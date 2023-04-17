Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 апреля 2023 18:29  [50] Глеб Никитин принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодёжная политика"
24 апреля 2023 17:40  [78] Бесплатная вакцинация домашних животных началась в Приокском районе Нижнего Новгорода
24 апреля 2023 17:09  [100] Наталья Садыкова: Вакцинация - это эффективно и гораздо дешевле, чем лечить само заболевание
24 апреля 2023 16:37  [142] Нижегородский Архсовет одобрил концепцию застройки по улице Дьяконова
24 апреля 2023 16:06  [140] Сотрудники нижегородских "Водоканала" и "Теплоэнерго" приняли участие в традиционном субботнике
24 апреля 2023 15:42  [184] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни нижегородского журналиста Виктора Девицына
24 апреля 2023 15:35  [134] Праздник в честь Дня пожарной охраны России пройдёт на Нижегородской ярмарке 27 апреля
24 апреля 2023 15:23  [140] Школьники и педагоги из Москвы посетили завод ОМК в Выксе
24 апреля 2023 14:38  [167] Мемориальную доску участнику СВО открыли в школе №6 Балахны
24 апреля 2023 14:02  [189] Наталья Назарова поздравила участника СВО с бракосочетанием
Общество

Глеб Никитин принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодёжная политика"

24 апреля 2023 18:29  [50] Общество

В Нижнем Новгороде на площадке молодёжного центра "Высота" 24 апреля прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодёжная политика". Участники заседания работали над созданием стратегии развития и поддержки молодёжи в России до 2030 года - в соответствии с поручением президента РФ.

В заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций .

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о молодёжной политике региона. Он отметил, в рамках стратегии социально-экономического развития области был выработан и системный подход к данному направлению деятельности.

"Одним из вызовов при разработке нашей региональной стратегии было отсутствие молодёжных центров и молодёжной политики как таковой, не хватало нормального взаимодействия с молодёжью. Я принял решение о выделении ресурсов с учётом инициатив самих молодых людей", - заявил Глеб Никитин.

Одним из важных шагов стало открытие молодёжного центра "Высота". В прошлом году там прошло около 1600 мероприятий, организованных общественными объединениями для 36 тысяч человек.

В 2022 году "Высота" стала лучшим молодёжным пространством страны по результатам премии "Время молодых". Благодаря победе в конкурсе на развитие центра было получено 256 млн рублей.

Глеб Никитин рассказал, что в рамках создания второй очереди "Высоты" будет отремонтировано три этажа здания площадью более 3,5 тыс. кв. м, в том числе подвальный этаж. В итоге два здания будут объединены в единый кластер.

По словам губернатора, система развития молодёжного проектирования позволила Нижегородской области стать вторым регионом по количеству грантополучателей в стране и третьим – по сумме привлечённых грантов физическими лицами (107 млн рублей в 2022 году).

В 2023 году по итогам всероссийского голосования Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России".

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева отметила важность и своевременность создания и принятия стратегии развития молодёжной политики. Она подчеркнула, что Нижний Новгород для проведения заседания комиссии Госсовета был выбран неслучайно.

"Во-первых, это "Молодёжная столица России", и в нынешнем году это точка притяжения всех ключевых, самых значимых молодёжных событий в стране. Действительно, это город, в котором чувствуется жизнь – именно такой слоган молодёжной столицы. Во-вторых, Нижегородская область делает большие успехи в сфере работы с молодёжью. Мы сегодня находимся в молодёжном центре "Высота", который стал победителем в конкурсе "Регион для молодых". Здесь максимум возможностей, проектов и программ для молодых", - отметила глава Росмолодёжи.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph