Глеб Никитин принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодёжная политика" Общество

В Нижнем Новгороде на площадке молодёжного центра "Высота" 24 апреля прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодёжная политика". Участники заседания работали над созданием стратегии развития и поддержки молодёжи в России до 2030 года - в соответствии с поручением президента РФ.

В заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций .

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о молодёжной политике региона. Он отметил, в рамках стратегии социально-экономического развития области был выработан и системный подход к данному направлению деятельности.

"Одним из вызовов при разработке нашей региональной стратегии было отсутствие молодёжных центров и молодёжной политики как таковой, не хватало нормального взаимодействия с молодёжью. Я принял решение о выделении ресурсов с учётом инициатив самих молодых людей", - заявил Глеб Никитин.

Одним из важных шагов стало открытие молодёжного центра "Высота". В прошлом году там прошло около 1600 мероприятий, организованных общественными объединениями для 36 тысяч человек.

В 2022 году "Высота" стала лучшим молодёжным пространством страны по результатам премии "Время молодых". Благодаря победе в конкурсе на развитие центра было получено 256 млн рублей.

Глеб Никитин рассказал, что в рамках создания второй очереди "Высоты" будет отремонтировано три этажа здания площадью более 3,5 тыс. кв. м, в том числе подвальный этаж. В итоге два здания будут объединены в единый кластер.

По словам губернатора, система развития молодёжного проектирования позволила Нижегородской области стать вторым регионом по количеству грантополучателей в стране и третьим – по сумме привлечённых грантов физическими лицами (107 млн рублей в 2022 году).

В 2023 году по итогам всероссийского голосования Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России".

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева отметила важность и своевременность создания и принятия стратегии развития молодёжной политики. Она подчеркнула, что Нижний Новгород для проведения заседания комиссии Госсовета был выбран неслучайно.

"Во-первых, это "Молодёжная столица России", и в нынешнем году это точка притяжения всех ключевых, самых значимых молодёжных событий в стране. Действительно, это город, в котором чувствуется жизнь – именно такой слоган молодёжной столицы. Во-вторых, Нижегородская область делает большие успехи в сфере работы с молодёжью. Мы сегодня находимся в молодёжном центре "Высота", который стал победителем в конкурсе "Регион для молодых". Здесь максимум возможностей, проектов и программ для молодых", - отметила глава Росмолодёжи.