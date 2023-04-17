Дополнительные исследования конструкций Борского моста завершатся в мае, после чего проектная документация будет направлена на экспертизу. Об этом сообщает "НТА-Приволжье".
Отмечается, что точные сроки работ на переправе будут известны после получений положительного заключения по проекту.
Также в ГУАД Нижегородской области уже начали прорабатывать варианты организации дорожного движения на случай начала ремонтных работ на Борском мосту.
Ранее сообщалось, что документацию на ремонт Борского моста планируется разработать к концу 2022 года. Нижегородский ГУАД ранее обязали отремонтировать Борский мост.
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