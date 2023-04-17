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Общество

Дополнительные исследования конструкций Борского моста завершатся в мае

25 апреля 2023 10:36  [144] Общество

Дополнительные исследования конструкций Борского моста завершатся в мае, после чего проектная документация будет направлена на экспертизу. Об этом сообщает "НТА-Приволжье".

Отмечается, что точные сроки работ на переправе будут известны после получений положительного заключения по проекту.

Также в ГУАД Нижегородской области уже начали прорабатывать варианты организации дорожного движения на случай начала ремонтных работ на Борском мосту.

Ранее сообщалось, что документацию на ремонт Борского моста планируется разработать к концу 2022 года. Нижегородский ГУАД ранее обязали отремонтировать Борский мост.

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Теги:
Борский мост Ремонтные работы
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