Дополнительные исследования конструкций Борского моста завершатся в мае Общество

Дополнительные исследования конструкций Борского моста завершатся в мае, после чего проектная документация будет направлена на экспертизу. Об этом сообщает "НТА-Приволжье".

Отмечается, что точные сроки работ на переправе будут известны после получений положительного заключения по проекту.

Также в ГУАД Нижегородской области уже начали прорабатывать варианты организации дорожного движения на случай начала ремонтных работ на Борском мосту.

Ранее сообщалось, что документацию на ремонт Борского моста планируется разработать к концу 2022 года. Нижегородский ГУАД ранее обязали отремонтировать Борский мост.