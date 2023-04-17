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Общество

Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород провели совместную презентацию летних туристических предложений

25 апреля 2023 18:09  [94] Общество

Фото: пресс-служба Комитета по туризму Москвы

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В преддверии открытия летнего сезона Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород впервые организовали совместную презентацию своих новых туристических предложений.
От Нижегородской области на пресс-конференции выступал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по туризму Москвы.

Согласно информации, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Нижегородская область вместе формируют более 40% общего туристического потока в России.

 

Председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов подчеркнул, что для туристов Москва, как Санкт-Петербург и Нижний Новгород, - это огромное пространство для собственных открытий.

Для того, чтобы рассказать о неочевидных местах для путешественников, на турсервисе RUSSPASS запущен спецпроект о летних предложениях трёх городов, который будет обновляться в течение всего лета. На площадке собраны все свои летние события, чтобы туристы могли свободно выбирать, куда отправиться в мае-августе 2023 года.

О фестивалях, праздниках и других мероприятиях можно узнать на обновлённой странице проекта "Три столицы: от рассвета до заката".

Напомним, в июне текущего года Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. В рамках него реализуется проект "От рассвета до заката".

Ранее Олег Беркович рассказал про мероприятия, которые пройдут в течение лета в Нижнем Новгороде. Значительная их часть готовится под эгидой "Молодёжной столицы России". Подготовленная насыщенная программа будет интересна и самим нижегородцам, и туристам.

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Теги:
Туризм
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