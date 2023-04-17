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Общество

Капремонт выполнен в 13 образовательных организациях Нижнего Новгорода в 2022 году

26 апреля 2023 11:18  [47] Общество

Капитальный ремонт выполнили в 13 образовательных организациях в 2022 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев отметил, что основой развития социальной инфраструктуры нашего города является строительство объектов образования. В 2022 году завершено строительство девяти детских садов в рамках национального проекта «Демография». Достигнут высокий показатель по обеспечению местами в детских садах для детей от 1 года до 3 лет. За три года он увеличился с 61 до 97%. Дети с 3-х до 7-ми лет полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях.

Глава Нижнего Новгорода отметил, что продолжалось строительство школы в ЖК «Новая Кузнечиха» и пристроев к школам №168 и №117. Большое внимание уделяется и состоянию ранее построенных зданий образовательных организаций. Некоторые школы и детские сады, построенные ещё в прошлом столетии, устарели и морально и физически, поэтому нуждаются в капитальном ремонте. В 2022 году проведен капитальный ремонт в 13 образовательных организациях.

«Безусловно, важное значение для повышения качества образования имеет поддержка и талантливых педагогов, и коллективов образовательных учреждений, реализующих образовательные программы на высоком профессиональном уровне. В 2022 году впервые был учрежден грант «Молодой педагог». Его получателями стали 40 педагогических работников школ, детских садов и учреждений дополнительного образования», - отметил Юрий Шалабаев.

По словам главы города, грант «За лучшую программу развития и высокие результаты образовательной деятельности» получили 7 школ на общую сумму 5,5 млн. руб. и 6 детских садов на сумму 4,5 млн. рублей.

Также впервые в 2022 году состоялся городской конкурс «Патриоты Нижнего», по итогам которого 10 образовательных организаций стали победителями и получили по 500 тыс. рублей.

«Основным критерием эффективности деятельности школ является, конечно же, успеваемость учащихся, которая у нас сохраняется на стабильно высоком уровне - 99,6%. На «хорошо» и «отлично» заканчивают учебный год более 56 % учеников», - сообщил Юрий Шалабаев.

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Теги:
Ремонтные работы Школы Юрий Шалабаев
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