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Происшествия

Нижегородская прокуратура проверяет информацию о хлопке на предприятии в поселке Кудьма

27 апреля 2023 12:38  [33] Происшествия
Фото: прокуратура Нижегородской области

Фото: прокуратура Нижегородской области

Прокуратура региона организовала проверку из-за хлопка на промышленном предприятии, расположенном в посёлке Кудьма.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, заместитель прокурора Приокского района Нижнего Новгорода уже выехал на место для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Отмечается, что прокуратура даст оценку исполнению на предприятии законодательства об охране труда и при наличии оснований рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку по факту взрыва на стройплощадке в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Прокуратура ЧП
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