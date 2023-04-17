Нижегородская прокуратура проверяет информацию о хлопке на предприятии в поселке Кудьма

Фото: прокуратура Нижегородской области
Прокуратура региона организовала проверку из-за хлопка на промышленном предприятии, расположенном в посёлке Кудьма.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, заместитель прокурора Приокского района Нижнего Новгорода уже выехал на место для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Отмечается, что прокуратура даст оценку исполнению на предприятии законодательства об охране труда и при наличии оснований рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования.
Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку по факту взрыва на стройплощадке в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+