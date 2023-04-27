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Общество

Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых

27 апреля 2023 14:59  [108] Общество

В Нижегородской области состоялся конкурс среди участковых уполномоченных полиции. В региональном этапе состязания на звание "Лучший по профессии" приняли участие 33 сотрудника полиции - участковые от каждого территориального органа ГУ МВД по Нижегородской области.

В этом году мероприятие посвящено празднованию 100-летия со дня образования службы участковых уполномоченных полиции.

Конкурсанты соревновались в меткости стрельбы из табельного оружия и скоростной сборке и разборке пистолета; сдавали нормативы физподготовки и отрабатывали боевые приёмы для обезвреживания преступников. Также сотрудники ОВД проходили испытания по правовой подготовке. Члены конкурсной комиссии по сумме общих баллов определят лучшего участкового уполномоченного полиции, который представит Нижегородскую область на всероссийском этапе конкурса.

Имя победителя регионального этапа будет оглашено на следующей неделе.

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции

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Теги:
Конкурсы МВД
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Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
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