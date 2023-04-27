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Общество

Нижегородцам помогут бесплатно распечатать фотографии семейных героев ко Дню Победы

27 апреля 2023 17:03  [67] Общество

Фото: Анастасия Макарычева

В преддверии Дня Победы жители Нижегородской области смогут бесплатно распечатать и заламинировать портреты семейных героев в областном центре "Мой бизнес" и в 35 районных филиалах. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, данная услуга организована в рамках проекта "Мой бизнес помогает. Бессмертный полк".

Напомним, в этом году традиционная акция "Бессмертный полк" в Нижегородской области пройдёт в альтернативном формате. Одним из вариантов станет "Бессмертный автополк": участникам предлагается разместить на задних или боковых стёклах своих автомобилей портреты родственников-героев, а также фотоснимки их наград.

Почтить память героев можно, приняв участие в акции "Стена памяти". Фотографии ветеранов разместят на стендах в офисах организаций, на территории предприятий, в учебных заведения. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте волонтерыпобеды.рф.

Также сотрудники головного офиса "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде помогут найти больше информации об участниках Великой Отечественной войны на сайте "Дорога Памяти" и подскажут, как дополнить информацию о фронтовиках и загрузить фотографии в общероссийский музейный проект.

Акция "Мой бизнес помогает. Бессмертный полк" будет проводиться до 5 мая включительно. Адреса и график работы центров размещены по ссылке.

Напомним, центр "Мой бизнес" открыт в рамках нацпроекта «"Малое и среднее предпринимательство". Там можно узнать обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях. На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес" 8 (800) 301−29−94. По телефону можно получить всю необходимую информацию, звонок бесплатный.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч георгиевских лент раздадут в преддверии Дня Победы в Нижегородской области.

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Теги:
Бессмертный полк День Победы Мой бизнес
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