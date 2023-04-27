Нижегородцы сняли с себя уже 85 клещей, инфицированных энцефалитом, боррелиозом и анаплазмой Общество

Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит еженедельный оперативный мониторинг активности клещей.

Так, на 27 апреля зарегистрированы уже 628 обращений в медицинские организации c укусами. Данные случаи зафиксированы уже в 44 районах области, а также в 7 районах Нижнего Новгорода.

Наибольшее количество присасываний клещей произошло в Борском (47), Городецком (48), Семёновском (30) и Выксунском (28) районах и в Дзержинске (31). В Нижнем Новгороде по количеству укусов с большим отрывом лидирует Автозаводский район (68), затем Ленинский (31) и Приокский (15).

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень, реже - на садово-огородных участках, в лесу и на придомовых территориях. Единичные случаи присасывания паразитов зарегистрированы в парках, санаториях и прочих местах.

Экстренную иммунопрофилактику получили 93 ребёнка и 6 взрослых.

Согласно информации, лабораторно исследовано 450 клещей. Из них 3 клеща в Сормове, Павловском и Уренском районах инфицированы вирусом клещевого энцефалита.

64 клеща в 13 районах области, в Дзержинске и в четырёх районах Нижнего Новгорода были носителями иксодового клещевого боррелиоза.

Ещё 18 клещей в Воскресенском и Богородском, Кстовском, Городецком районах, а также в Нижнем Новгороде - в Автозаводском и Нижегородском районах оказались поражены анаплазмой.

Согласно информации, на текущий момент зарегистрировано уже шесть случаев инфицирования иксодовым клещевым боррелиозом, подтверждённых лабораторно. Пятеро из заболевших были покусаны клещами ещё в октябре-ноябре 2022 года, при этом никто из них по поводу укусов в медучреждения не обращался. На прошлой неделе боррелиоз обнаружен у двухлетнего ребёнка 2 лет из Сормова. Заражённый клещ укусил его в Воскресенском районе.

По состоянию на 27 апреля прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 2844 человека, в том числе 130 детей.

В Роспотребнадзоре таже рассказали, что план акарицидных обработок в текущем году увеличился на 11,4 % и составил более 3863 га (в 2022 году - 3468 га).

Обработка парков и скверов Нижнего Новгорода стартовала 11 апреля - и будет завершена до 31 мая. Специалисты обработают 447,53 га общественных пространств. Также на площади 129,3 га будут обработаны городские леса и муниципальные кладбища.