Юрий Шалабаев: "Работа пожарных - это не только тушение огня, но и предотвращение чрезвычайных ситуаций" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем пожарной охраны.

"Сегодня по всей России отмечают День пожарной охраны.

Первые пожарные дозоры в нашей стране появились еще в 17 веке. И с тех пор самые смелые и ответственные люди выбирают эту профессию. Каждый день они рискуют своей жизнью, чтобы спасать других.

Работа пожарных - это не только тушение огня, но и предотвращение чрезвычайных ситуаций, профилактическая работа, оказание первой помощи. Пожарные - это современные герои, гордость нашего общества. Хочу поблагодарить нижегородских спасателей за преданность делу и профессионализм.

Дорогие нижегородцы, впереди у нас лето - время отдыха и развлечений, но для пожарных это самый сложный сезон. Пожалуйста, не добавляйте им работы. Лесной пожар может распространяться со скоростью до 5 метров в минуту. Поэтому в жаркую погоду не ходите в лес, отдыхайте на специально отведенных площадках. Объясните своим детям, чем опасны спички и зажигалки.

Всем пожарным желаю крепкого здоровья, удачи и благополучия", - сказал Юрий Шалабаев.