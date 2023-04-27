Программа "Столицы закатов" в "Ракушке"
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 апреля 2023 16:04  [60] "Уроки Памяти" проходят в школах Нижегородской области накануне Дня Победы
28 апреля 2023 15:54  [66] Роскомнадзор заблокировал более 160 тысяч ресурсов с фейками об СВО
28 апреля 2023 14:53  [117] Нижегородских сотрудников скорой помощи наградили 28 апреля
28 апреля 2023 14:32  [134] Нижегородские журналисты и блогеры смогут принять участие в новом федеральном медиапроекте
28 апреля 2023 13:26  [125] АПЗ помог в проведении благотворительного концерта для жителей Харцызска
28 апреля 2023 13:07  [150] Учёные НГТУ им. Алексеева будут преподавать в Узбекистане
28 апреля 2023 12:37  [169] "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" поздравят фронтовиков с наступающим 9 Мая
28 апреля 2023 12:24  [254] Давид Мелик-Гусейнов провел совещание по ситуации с заболеваемостью корью
28 апреля 2023 12:02  [232] Социально активные нижегородцы будут получать выплаты за информацию о пьяных водителях
28 апреля 2023 10:45  [185] Глеб Никитин: "Благодаря сотрудникам скорой помощи ежегодно удается спасать тысячи жизней"
Общество

Нижегородских сотрудников скорой помощи наградили 28 апреля

28 апреля 2023 14:53  [117] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских сотрудников службы скорой медицинской помощи наградили в их профессиональный праздник 28 апреля.

Как сообщили в региональном Минздраве, всего награды получили 270 человек.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил важность ресурса скорой медпомощи для всего здравоохранения.

"Работать на скорой – это особое призвание. От всей души поздравляю дорогих коллег! Будьте здоровы и сильны духом!", - пожелал сотрудникам Давид Мелик-Гусейнов.  

Всего в Нижегородской области сейчас работают 280 бригад СМП. Автопарк скорой помощи составляет 436 автомобилей различных типов.

Напомним, работа по обновлению автопарка скорой медицинской помощи включена в народную программу "Единой России". Партия обратилась к главе государства Владимиру Путину с просьбой организовать программу масштабного обновления парка "скорых".

Ранее перспективы организации федеральной программы централизованной закупки автомобилей скорой помощи и школьных автобусов обсуждали секретарь Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин во время визита на Горьковский автомобильный завод.  

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Награждение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph