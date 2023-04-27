Нижегородских сотрудников скорой помощи наградили 28 апреля Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских сотрудников службы скорой медицинской помощи наградили в их профессиональный праздник 28 апреля.

Как сообщили в региональном Минздраве, всего награды получили 270 человек.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил важность ресурса скорой медпомощи для всего здравоохранения.

"Работать на скорой – это особое призвание. От всей души поздравляю дорогих коллег! Будьте здоровы и сильны духом!", - пожелал сотрудникам Давид Мелик-Гусейнов.

Всего в Нижегородской области сейчас работают 280 бригад СМП. Автопарк скорой помощи составляет 436 автомобилей различных типов.

Напомним, работа по обновлению автопарка скорой медицинской помощи включена в народную программу "Единой России". Партия обратилась к главе государства Владимиру Путину с просьбой организовать программу масштабного обновления парка "скорых".

Ранее перспективы организации федеральной программы централизованной закупки автомобилей скорой помощи и школьных автобусов обсуждали секретарь Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин во время визита на Горьковский автомобильный завод.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".