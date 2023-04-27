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Происшествия

Бывшего министра соцполитики Нижегородской области поместили под домашний арест из-за взятки

28 апреля 2023 15:22  [122] Происшествия
Фото: СУ СК Нижегородской области

Фото: СУ СК Нижегородской области

Бывшего министра социальной политики Нижегородской области Наталью Исаеву решением суда поместили под домашний арест.

Как сообщили в Следственном комитете Нижегородской области, в отношении экс-министра возбудили дело по статье УК РФ "получение взятки в особо крупном размере".

Как полагают следователи, Наталья Исаева с августа 2022 года по апрель 2023 года получила взятку в виде стройматериалов и ремонтных работ от директора детского дома, за общее покровительство по службе.  

Общая сумма взятки имущественного характера составила 1,4 млн рублей. Противоправные действия экс-министра соцполитики выявили сотрудники нижегородского УФСБ.

Отмечается, что свою вину подозреваемая признала. Ведется следствие.

Напомним, 26 апреля стало известно, что Наталья Исаева покидает пост министра социальной политики Нижегородской области спустя чуть более чем год после своего назначения. В пресс-службе правительства уточнили, что это её собственное решение, связанное с личными обстоятельствами. 

Ранее сообщалось, что председатель КУМИ Дзержинска задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

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Теги:
Взятки Следственное управление
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