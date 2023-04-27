Олег Лавричев: "Первомай символизирует для всех нас добро и созидательный труд" Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Первым мая.

"Первомай – поистине всенародный и любимый праздник с вековой историей. Он несёт с собой по-настоящему весеннее настроение, символизирует для всех нас добро и созидательный труд, олицетворяет сплочённость, взаимоуважение и готовность поддерживать друг к друга в непростые времена", - отметил спикер Гордумы.

"Несмотря на то, что традиции советских времен собираться на маёвки и участвовать в демонстрациях канули в лету, для многих из нас популярный лозунг "Мир! Труд! Май!" не теряет своей актуальности. Традиционно эти весенние дни посвящены труду. Мы встречаем Первомай, открывая новый сезон на даче, хлопочем по дому или участвуем в городских субботниках, готовимся к предстоящему Дню Победы, приводим в порядок мемориалы павших героев. Именно через труд и заботу мы выражаем свою любовь к родным местам, городу, в котором мы живем, своей стране", - добавил он.

"Как водится, кто хорошо работает, тот имеет полное право хорошо отдохнуть: пообщаться с родными и друзьями, отправиться в небольшое путешествие, подышать воздухом на природе. Эти дни – отличная возможность зарядиться позитивной энергией и подарить друг другу хорошее настроение!

В этот праздничный день от души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, мирного неба над головой и семейного благополучия!" - сказал в заключение Олег Лавричев.