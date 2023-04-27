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Экономика

Нижегородский мясоперерабатывающий завод присоединился к нацпроекту "Производительность труда"

29 апреля 2023 14:16  [93] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Чернышихинский мясокомбинат" из Кстовского района приступило к внедрению инструментов нацпроекта "Производительность труда". Предприятие стало 34-м участником нацпроекта в регионе среди производителей пищевой продукции.

Внедрять бережливые технологии в компании будут эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на сегодняшний день 216 компаний в Нижегородской области внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда".

"Чернышихинский мясокомбинат" является крупным производителем мясной продукции. Компания обеспечивает работой более 700 жителей Кстовского района. Важно, чтобы такие компании включались в нацпроект, потому что бережливые технологии не только помогают увеличить выработку и повысить выручку, но и улучшают условия труда на производстве", – отметил Максим Черкасов.

Министр напомнил, что другим предприятиям пищевой промышленности, которые стали участниками нацпроекта ранее, уже удалось достичь серьезного роста эффективности. К примеру, на предприятии "Шахунское молоко" выработка увеличилась более чем на 20%, а на Дзержинском хлебозаводе – более чем на 30%.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Напомним, национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, основная задача которых – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. 

Ранее сообщалось, что предприятие "Автомаш" из Нижнего Новгорода включилось в нацпроект "Производительность труда".

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Теги:
Нацпроект Производство
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