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Общество

Перекрёсток улиц Новой и Короленко в Нижнем Новгороде перекроют до 15 мая

30 апреля 2023 13:31  [79] Общество

В Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение транспорта на пересечении улиц Новой и Короленко. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях будет перекрыт участок дороги на улице Новой в районе дома №19 и улицы Короленко. На подъездах к зоне перекрытия будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Ограничения будут действовать с 6:00 1 мая до 23:59 14 мая.

Напомним, что движение транспорта перекроют на участке улицы Батумской в Нижнем Новгороде до 12 мая

Ранее сообщалось, что движение транспорта приостановят на некоторых улицах в центре Нижнего Новгорода в конце апреля – начале мая.

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Теги:
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