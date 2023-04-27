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Культура и отдых

Нижегородский музей предоставил для выставки в Перми предметы из клада купцов Каменских

01 мая 2023 13:36  [112] Культура и отдых
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородский музей-заповедник предоставил предметы из клада купцов Каменских для выставки "Река и храмы. Купцы-пароходчики Каменские", которая открылась в Пермской художественной галерее.

55 предметов из коллекции музея будут находиться в Перми до середины августа. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Выставка "Река и храмы. Купцы-пароходчики Каменские" создана при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках проекта "Пермь 300". Она рассказывает о династии купцов-пароходчиков, предпринимателей, промышленников, коллекционеров и меценатов Каменских. Филиалы торгового дома Каменских располагались в Перми, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Риге, а правление – в Москве. Успешная коммерческая деятельность позволяла вкладывать средства в строительство храмов, развитие образования, благотворительность. На выставке представлены предметы ценной художественной коллекции купцов, которая сейчас рассеяна по разным музеям и частным собраниям.

В экспозиции выставки в Перми будут показаны такие предметы коллекции Нижегородского музея-заповедника, как детский кофейный сервиз "Стрекоза и муравей" (Императорский фарфоровый завод, Санкт-Петербург), предметы из столово-десертного сервиза (завод Ф. Гарднера, Вербилки), тарелки и бокалы Королевской фарфоровой мануфактуры (Франция), другие редкие экспонаты. Клад, в который они входили, был найден во время ремонтных работ в особняке купцов Каменских на Верхневолжской набережной. Он состоял из 626 различных предметов искусства.

"Мы не могли отказать обратившимся к нам пермским коллегам, поскольку купеческая династия Каменских оказала значительное влияние на развитие не только экономики страны, но и культурного облика Нижнего Новгорода, где купцы открыли свой филиал. Еще при жизни они пополняли свою семейную коллекцию предметов старины, ювелирных украшений и посуды, а также передавали предметы искусства в объединенный тогда Нижегородский городской художественный и исторический музей, а знаменитый особняк Фёдора Каменского является образцом архитектуры своего времени. Найденные в 1973 году предметы регулярно участвуют в выставках Нижегородского музея-заповедника, рассказывая свою историю", - отметил генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов.

Экспозиция создана Пермской художественной галереей в партнерстве с государственным архивом Пермского края, Пермским краеведческим музеем, Нижегородским музеем-заповедником, а также с использованием частных коллекций.

Кроме фарфора, в экспозиции показано около 30 экспонатов из коллекции иконы, живописи, декоративно-прикладного искусства пермской галереи, которые специалисты связывают с династией Каменских. Практически все они ранее не демонстрировались. Центральным экспонатом выставки стал иконостас, изготовленный для церкви Казанской иконы Божией Матери, построенной на территории Успенского монастыря в Перми на средства Ивана Каменского. Иконы для него написал Николай Рерих.

Исследовательские материалы о династии Каменских представлены на выставке архивными документами и старинными фотографиями Перми, пароходов Каменских, портретами и семейными фото. Некоторые документы выставляются впервые.

Посетить выставку в Пермской художественной галерее можно до 18 августа.

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Теги:
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