Публичные слушания по исполнению бюджета Нижнего Новгорода за 2022 год пройдут 12 мая Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Публичные слушания по исполнению бюджета Нижнего Новгорода за 2022 год пройдут 12 мая. Об этом сообщили в департаменте финансов администрации города.

Согласно информации, слушания начнутся в 14:00. Трансляция пройдет на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Для участия в мероприятии необходимо до 11:00 12 мая пройти регистрацию по ссылке, после чего не позднее чем за час до начала слушаний будет направлена ссылка на участие. О желании выступить необходимо заранее сообщить по телефонам: 419-46-34, 439-18-98.

Рекомендации и предложения по проекту решения можно направить в администрацию города по 12 мая включительно на почтовый адрес: 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб. 213. Также их можно направить на адрес электронной почты: ann@admgor.nnov.ru, через сервис "Интернет-приемная" и платформу обратной связи.

С полным текстом проекта об исполнении бюджета Нижнего Новгорода за 2022 год можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, почти 70 млрд рублей доходов поступило в бюджет Нижнего Новгорода в 2022 году.

Также ранее сообщалось, что доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода на текущий год увеличены почти на 3,5 млрд рублей.