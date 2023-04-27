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Публичные слушания по исполнению бюджета Нижнего Новгорода за 2022 год пройдут 12 мая

02 мая 2023 14:17  [86] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Публичные слушания по исполнению бюджета Нижнего Новгорода за 2022 год пройдут 12 мая. Об этом сообщили в департаменте финансов администрации города.

Согласно информации, слушания начнутся в 14:00. Трансляция пройдет на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Для участия в мероприятии необходимо до 11:00 12 мая пройти регистрацию по ссылке, после чего не позднее чем за час до начала слушаний будет направлена ссылка на участие. О желании выступить необходимо заранее сообщить по телефонам: 419-46-34, 439-18-98.

Рекомендации и предложения по проекту решения можно направить в администрацию города по 12 мая включительно на почтовый адрес: 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб. 213. Также их можно направить на адрес электронной почты: ann@admgor.nnov.ru, через сервис "Интернет-приемная" и платформу обратной связи.

С полным текстом проекта об исполнении бюджета Нижнего Новгорода за 2022 год можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, почти 70 млрд рублей доходов поступило в бюджет Нижнего Новгорода в 2022 году.

Также ранее сообщалось, что доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода на текущий год увеличены почти на 3,5 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет Публичные слушания
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