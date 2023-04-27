День молодёжи в России назначен на последнюю субботу июня Общество

Фото: Центр 800

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о переносе Дня молодёжи в России на последнюю субботу июня. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на официальные документы.

Напомним, свою историю праздник ведёт ещё со времён существования СССР. До 1993 года он назывался "Днём советской молодёжи" и с 1958 года отмечался в последнее воскресенье июня.

Уже после распада СССР по распоряжению первого президента России Бориса Ельцина в 1993 году официальная дата Дня молодёжи была назначена на 27 июня.

Теперь дата праздника будет плавающей. В 2023 году она выпадет на 24 июня.

Напомним, в декабре 2022 года Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России". В связи с этим, в столице Приволжья будет организована главная площадка празднования Дня молодёжи в России. Мероприятие будет организовано 24 июня на нижегородском стадионе.