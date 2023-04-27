Флешмоб "Герои Победы - герои семьи" стартовал в Нижнем Новгороде накануне Дня Победы Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Флешмоб "Герои Победы - герои семьи" стартовал в Нижнем Новгороде в преддверии Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

В период со 2 по 9 мая в группе "Дружный Нижний" Вконтакте в рамках проекта "Герои Победы - герои семьи" будут выходить короткие видеоролики, в которых дети из нижегородских школ и национально-культурных организаций рассказывают о своих родственниках, одержавших Победу в Великой Отечественной войне.

"В проекте приняли участие 19 детей из четырех школ и пяти национально-культурных организаций. Они подготовили 17 роликов, которые будут размещены в группе "Дружный Нижний". Очень важно помнить о том, что Победу одержал многонациональный советский народ. Наши деды и прадеды 78 лет назад сплотились и дали отпор нацизму. Именно в единении сила нашего народа", - отметил Юрий Шалабаев.

Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян выразил надежду, что проект "Герои Победы - герои семьи" и пример детей станет заразительным, и другие семьи также подготовят короткие видео-истории о своих родных к 9 Мая.

"Присоединиться к флешмобу может любой нижегородец. Для этого достаточно разместить видеоролик о своих родственниках, которые участвовали в сражениях Великой Отечественной войне или ковали Победу в тылу, на своей странице в социальной сети ВКонтакте, поставив #ГероиПобедыГероиСемьи", - сказал Артур Штоян.

Ранее сообщалось, что нижегородские волонтеры ко Дню Победы благоустроили 244 мемориала. Нижегородские "Волонтеры Победы" накануне 9 мая проведут серию концертов для ветеранов.