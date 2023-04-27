Акция "Палисадник Победы" стартовала в Нижегородской области Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Ежегодная всероссийская акция "Палисадник Победы" стартовала в Нижегородской области.

Как сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы", в рамках акции будут проходить благоустройства территорий около подъездов домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Так, волонтеры уже посадили цветы по двум адресам в Сормовском районе: во дворе дома на улице Льва Толстого, где живет участница Великой Отечественной войны Евгения Николаевна Нечаева, и на улице Василия Иванова, где живет ветеран Степан Васильевич Корнилин.

Всего от нижегородских ветеранов было подано 72 заявки, они принимались в течение апреля.

Как рассказала руководитель нижегородских "Волонтеров Победы" Мария Самоделкина, в регионе силами волонтеров накануне 9 мая проводятся сразу несколько акций: "Фронтовая бригада", "Сад Победы", "Георгиевская ленточка".

"Палисадник Победы" - это акция, когда мы радуем наших дорогих ветеранов живыми цветами и растениями. Это еще одна возможность выразить им наше безмерное уважение и огромную благодарность за их подвиг. Для многих ветеранов это настоящая отдушина: свой мини-сад, о котором нужно заботиться, дарит им дополнительные силы и оптимизм", - сказала Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что Флешмоб "Герои Победы - герои семьи" стартовал в Нижнем Новгороде накануне Дня Победы.