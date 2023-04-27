Расписание 85% частных автобусных маршрутов уже опубликовано в Нижнем Новгороде

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Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о работе по введению расписаний для маршруток в Нижнем Новгороде.
Согласно информации, сегодня на портале АСИП было опубликовано уточненное расписание автобуса Т-97.
Сейчас ведется доработка расписания маршруток Т-34, Т-65, Т-88. Также в мае планируется разместить расписания выходного дня некоторых маршрутов.
На данный момент на портале АСИП размещено 85% расписаний частных автобусов.
Ранее ЦРТС назвал нижегородские автобусы с наибольшим числом безбилетников в апреле.
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