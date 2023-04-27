Расписание 85% частных автобусных маршрутов уже опубликовано в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о работе по введению расписаний для маршруток в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, сегодня на портале АСИП было опубликовано уточненное расписание автобуса Т-97.

Сейчас ведется доработка расписания маршруток Т-34, Т-65, Т-88. Также в мае планируется разместить расписания выходного дня некоторых маршрутов.

На данный момент на портале АСИП размещено 85% расписаний частных автобусов.

Ранее ЦРТС назвал нижегородские автобусы с наибольшим числом безбилетников в апреле.