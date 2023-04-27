Авиакомпания Smartavia начала выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпания Smartavia с 1 мая начала выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, полеты проходят ежедневно, кроме субботы.

В зависимости от даты вылеты из Нижнего Новгорода проходят в 11:30, 11:45 или в 11:55 с прибытием в аэропорт Пулково в 13:30, 13:40 и в 14:05 соответственно.

Рейсы выполняются на самолетах Airbus A320 neo и Boeing 737.

Напомним, что Аэрофлот запустил прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью с 27 апреля.

Также Аэрофлот в летние месяцы увеличит частоту собственных рейсов в Сочи. Так, с 1 июня прямые авиаперелёты по маршруту Нижний Новгород - Сочи будут производиться ежедневно.