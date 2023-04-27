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Политика

Владимир Путин сегодня проведет встречу с Глебом Никитиным

03 мая 2023 13:21  [145] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Согласно информации, встреча пройдет в государственной резиденции президента Российской Федерации Ново-Огарёво.

Темы, которые будут обсуждать Глеб Никитин и Владимир Путин, на данный момент неизвестны.

Напомним, в последний раз Владимир Путин и Глеб Никитин проводили рабочую встречу в августе 2021 года в ходе празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

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Теги:
Владимир Путин Глеб Никитин
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