Владимир Путин сегодня проведет встречу с Глебом Никитиным

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Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.
Согласно информации, встреча пройдет в государственной резиденции президента Российской Федерации Ново-Огарёво.
Темы, которые будут обсуждать Глеб Никитин и Владимир Путин, на данный момент неизвестны.
Напомним, в последний раз Владимир Путин и Глеб Никитин проводили рабочую встречу в августе 2021 года в ходе празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
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